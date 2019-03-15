GÜNCELLEME - Kocaeli polisinden "Maskeli Beşler" operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce, kendilerine "Maskeli Beşler" adı veren hırsızlık zanlılarına yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Şubat'ta İzmit ve Gebze ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Olayların, kendilerine "Maskeli Beşler" ismi veren ve İstanbul ile Tekirdağ'da da benzer olaylara karışan hırsızlık çetesi tarafından işlendiğini belirleyen ekipler, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, olayda kullanılan çalıntı otomobilin plakasından yola çıkarak, zanlıların kimliğini tespit etti.

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda çete lideri M.C. (22) ile E.Y. (21), B.K. (22), E.Ü. (22) gözaltına alınırken, H.C. (22) ise Tekirdağ'da yakalandı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin 9 Mart günü İstanbul Maltepe’de girdikleri bir evden tablet ve dizüstü bilgisayar, 3 bin 600 lira nakit para ve 3 adet altın yüzük çaldığı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde girdikleri 5 ayrı evden 20 bin lira değerinde eşya çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin 10 Şubat günü İzmit’te girdikleri evden piyasa değeri 5 bin lira değerinde olan 2 cep telefonu, Gebze Arapçeşme Mahallesi'nde girdikleri evden ise 120 lira para ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL değerinde olan otomobilin anahtarını ve otomobili çaldıkları belirlendi.

- Yakalanmamak için sürekli cep telefonu değiştirdikleri belirlendi

Ayrıca şüphelilerin İstanbul Arnavutköy’de yakalandıkları gün ise yine bir eve girerek 4 cep telefonu, saat ve gümüş yüzükler çaldıkları anlaşıldı.

Şüphelilerden çete lideri M.C’nin 75 suç kaydının bulunduğu, 9 ayrı suçtan aranması olduğu ve işlediği çeşitli suçlardan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli B.K’nin ise 22 farklı suçtan kaydının olduğu 5 ayrı suçtan arandığı ve 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, E.Y'nin 41 farklı suç kaydının olduğu, 4 ayrı suçtan arandığı ve 3 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, E.Ü'nün 29 farklı suç kaydının olduğu, 1 suçtan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.C'nin ise 5 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli sim kart ve cep telefonu değiştirdikleri belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kocaeli Adliyesine getirildi.

Diğer şüpheli H.C'nin ise Tekirdağ Adliyesine sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık sorguları tamamlanan M.C, E.Y, B.K. ve E.Ü. çıkartıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA