GÜNCELLEME - Kocaeli'de kayıp kadının öldürüldüğü iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 7 yıl önce kaybolan ablasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 yıl önce kaybolan annesi S.O'nun (34) bulunması için bir televizyon programına katılan S.A. (17), annesinin en son dayısı M.O'nun (30) evinde görüldüğü iddiasıyla Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Genç kızın ihbarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, S.O'nun kaybolduğu gün kardeşi M.O'nun evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, düzenlenen operasyonla cinayet şüphelisi M.O. ile babası H.O. ve eski eşi M.G'yi gözaltına aldı. H.O. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen M.O, ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.O'nun emniyetteki ifadesinde, olay gecesi kardeşi S.O'nun eve sarhoş geldiğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, bu sırada sertçe ittiği ablasının başını duvara çarpıp öldüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Şüphelinin, daha sonra bir süre evin arkasındaki derenin kenarında sakladığı ablasının cesedini, Gebze Cumaköy'deki ormanlık alanda çalıların arasına bıraktığını söylediği belirtildi.

Kaynak: AA