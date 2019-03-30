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  3. GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet imalathanesinin depolama alanında yangın

GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet imalathanesinin depolama alanında yangın

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de palet imalathanesinin depolama alanında yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir orman ürünleri firmasının depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'ndeki bir orman ürünleri firmasının depolama alanında bulunan paletler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bir saati aşkın çalışmanın ardından söndürüldü.

Depolama alanındaki paletlerin yaklaşık yarısı yanarken imalathanede de maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: AA

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