GÜNCELLEME - Tekirdağ'da çelik kasa hırsızlığı
Çerkezköy'de çelik kasa hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de çelik kasa hırsızlığına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerindeki çelik kasa çalındı.
İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti.
Yapılan teknik takip sonucu İstanbul'un Sultangazi ilçesinde oldukları belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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