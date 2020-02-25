GÜNCELLEME - Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.

Mikail O. idaresindeki 06 DTN 91 plakalı otomobil, Sivrioğlu mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Madenci'ye (38) çarptı.

Madenci, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mikail O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

































Kaynak: AA