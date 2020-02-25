GÜNCELLEME - Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Kaza güvenlik kamerasına yansıdıGÜVENLİK KAMERASI DETAYI EKLENDİ
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti.
Mikail O. idaresindeki 06 DTN 91 plakalı otomobil, Sivrioğlu mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Madenci'ye (38) çarptı.
Madenci, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mikail O, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT