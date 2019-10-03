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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Çorlu ilçesinde bir araçta 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir araçta 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Çorlu-Çerkezköy kara yolunun 5. kilometresinde bir aracı durdu.

Aramada, naylon poşetler içerisinde 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Sürücü V.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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