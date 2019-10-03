GÜNCELLEME - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Çorlu ilçesinde bir araçta 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir araçta 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Çorlu-Çerkezköy kara yolunun 5. kilometresinde bir aracı durdu.
Aramada, naylon poşetler içerisinde 6 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Sürücü V.Y. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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