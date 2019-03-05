GÜNCELLEME - Tuvalet penceresinden girdiği markette hırsızlık yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme'deki bir marketin kasasından 17 bin 500 lira çalındığı ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı mahallede ikamet eden G.B. (25) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, markete, tuvalet penceresinden girdiği, çelik kasayı da yanında bırakılan anahtarla açtığı öğrenildi.





Kaynak: AA