GÜNCELLEME - Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi

BURSA (AA) - Uludağ'da bulunan cansız bedenlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.

Üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkan ilk ceset, helikopterle bölgeden alınarak İl Jandarma Komutanlığına taşındı. Ceset daha sonra ambulansla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Morga gelen yakınları, cansız bedenin Sarp'a ait olduğunu teşhis etti. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemede, Efe Sarp'ın ölüm nedeninin "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak belirlendiği öğrenildi.

Aynı bölgede Efe Sarp'ın cesedine ulaşıldıktan yaklaşık 3 saat sonra bulunan cenazenin de Adli Tıp Kurumuna nakledilmesi için başlatılan çalışma ise sürüyor.

- Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde sabahın erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı. Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.



Kaynak: AA