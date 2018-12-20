GÜNCELLEME - Yalova'da 4,5 büyüklüğünde deprem

YALOVA (AA) - Yalova'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.34'te merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

- "Can ve mal kaybı bulunmuyor"

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Çınarcık'ta saat 09.34'te 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla il genelinde can ve mal kaybı bulunmadığını kaydetti.

Erol, ilgili birimlerin olayı takip ederek gerekli tedbirleri aldığını ifade etti.

Kaynak: AA