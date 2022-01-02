Günde 2-3 saat ağladığını itiraf eden Alişan'dan yürek yakan sözler! "İnsanları eğlendirmeye çalışıyoruz"

Yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alan Alişan sahneye çıkmadan önce açıklamalarda bulundu. 2021 yılında kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Selçuk Tektaş’sız ilk yılbaşında buruk olduğu her halinden belliydi.

2021 yılının kendisi için kötü geçtiğini belirten Alişan, "En sevdiğin insanlardan biri olan kardeşimi aldı benden. Ama benim görevim bu gece insanları eğlendirmek. İşim sayesinde ayakta durabiliyorum. Yoksa daha sıkıntılı günler yaşayabilirdim. Zor bir meslek, acılı günümüzde bile insanları eğlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLAĞA GİTTİM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından ailece çok sarsıldıklarını belirten Alişan basın mensuplarının “İnsanları sizi duygusal kişiliği ile tanıyor. Bu süreci nasıl atlattınız? Psikolojik bir destek aldınız mı?” sorusuna ise "Evet, psikoloğa gittim birkaç defa, kendisi telkinlerde bulundu. İşim olmasa benim için daha kötü olurdu. İşlerimin yoğun olması sebebiyle oraya da fazla gidemedim" cevabını verdi.

"ANILARIMIZI TAZELİYORUZ"

Geçtiğimiz haftalarda 'teve2 Magazin Masası’ telefonla bağlanan Alişan, canlı yayınında duygusal anlar yaşarken, "Günün 2-3 saati ağlıyoruz, anılarımızı tazeliyoruz" şeklinde konuşmuştu.