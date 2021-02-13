Gündelikçi Kadın Maaşı Ne Kadar? 2021 Gündelikçi Kadın Maaşları, Gündelikçi Kadın İş İlanları

Gündelikçi Kadın görev tanımı nedir, Gündelikçi Kadın ne iş yapar, Gündelikçi Kadın olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gündelikçi Kadın mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gündelikçi Kadın Tanımı; Topluma ait binalarda, büro ticari müessese, apartman ve evleri temizleyen ve bunların tertipli bir şekilde bakımını sağlayan kişidir.

Gündelikçi Kadın Maaşı Ne Kadar? 2021 Gündelikçi Kadın Maaşları

Gündelikçi Kadın maaşı ortalama aylık 3000 - TL’dir. En düşük Gündelikçi Kadın maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gündelikçi Kadın iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Gündelikçi Kadın Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olmak yeterli olmaktadır.

Gündelikçi Kadın Ne İş Yapar?

a) Yerleri süpürmek, çöp veya süprüntüyü dökmek,

b) Kilim ve halıları fırçalamak, değneklemek ve dövmekle veya elektrikli süpürge ile temizlemek,

c) Metal eşyayı ve rekorları cilalamak,

d) Möble ve büro teçhizatının tozunu almak,

Gündelikçi Kadın Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Gündelikçi Kadın Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Gündelikçi Kadın mesleğinin meslek kodu 9111.02 olarak belirlenmiştir

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