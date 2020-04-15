GÜNDEM / 15 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yükseköğretimde düzenlemeler içeren kanun teklifinin tümünün oylamasını ve gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, piyasaya çıkacak bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara /13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, mart ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, video konferans yoluyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek.



(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesi, Akçaabat'ta ikindi vakti toprağa verilecek.

(Trabzon/16.09) (Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Demir yollarında "insansız" taşıma dönemi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

- "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz"

- "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran ile yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demir yoluyla ve insan teması olmadan gerçekleştirilmeye başlandı"

- "Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demir yollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz"

- "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında, 5 Mart sonrasında 46 bin 500 ton yük taşındı”



(Arife Yıldız Ünal/Ankara)



2- TMO'dan üreticiye ve tüketiciye güvence

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

- "Mayıs ayı içinde çiftçimizin beklediği alım müdahale fiyatlarını açıklamak için gayret ediyoruz. Üreticilere, ekmiş oldukları ürünlerle ilgili hak ettikleri değeri sunmuş olacağız. Bundan hiçbir şekilde şüpheleri olmasın"

- "Meteorolojik bir problem olmazsa haziranda Türkiye'yi 20 milyon tonluk buğday rekoltesi yani ciddi bir üretim bekliyor. Dolayısıyla zam gelmesi ve fiyatın değişmesi için herhangi bir neden yok"

- "Sanayiciler hem piyasada arz kesintisi meydana getirmedi hem de hiçbir üründe, özellikle kuru gıdada en ufak bir fiyat artışı söz konusu olmadı"



(Deniz Çiçek/Ankara)



3- Çay ihracatı yüzde 51 arttı

- Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 75 ülkeye yapılan çay ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3 milyon 875 bin 510 dolara ulaştı



- Söz konusu dönemde Belçika, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya en fazla çay ihraç edilen ilk 3 ülke oldu



(Meltem Yılmaz Karakurum/Trabzon)





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Kaynak: AA