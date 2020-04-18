GÜNDEM / 18 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





ÖZEL HABER

1- Dev ihracat treni, Orta Asya’ya doğru yola çıktı

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

- “Türkiye’de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek 82 konteynerden oluşan 940 metrelik dev tren, Kars’tan yola çıktı”

- "Türkiye’den başlayan ve 9 gün sürecek yolculuk Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan’ı geçerek Özbekistan’da sona erecek”

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Belediyelerde "Sıfır Atık" ve "İklim Değişikliği" müdürlükleri kuruluyor

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Yerel yönetimlerimiz, iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilecek, karar alma süreçlerini hızlandırarak adımlarını süratle atabilecek. Çevreye dair tüm projeler 'sıfır atık' çatısı altında daha verimli hale gelecek"

- "Belediyelerimizden de iklim değişikliği ve sıfır atık gibi ulusal ve küresel sorumluluklarımızı yeni bir kurumsallaşma üzerinden tekrar yorumlamalarını bekliyor, ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumayı hedefliyoruz"

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

3- Kovid-19 sürecinde fahiş fiyat uygulayan mükelleflere denetim

- Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar:

- "Vergi dairelerimizdeki denetim ekiplerimiz aracılığıyla gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve hijyen malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan 12 binden fazla mükellef nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetimler yaptık"

- "Bugüne kadar yaklaşık 8 bin 500 ihbar aldık ve vergi daireleri tarafından da 4 binden fazla mükellef bu kapsamda tespit edildi"

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA