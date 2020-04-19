GÜNDEM / 19 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Sertifikasyon çalışması turizmde yol gösterecek

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "(Turizmde sertifikasyon süreci) Bu sertifikasyona gerçekten ihtiyaç vardı çünkü otelin hangi ortamda açılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği, soru işaretlerinin giderilmesi önemliydi. Turizme yön verecek bir çalışma"

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Sertifikasyon çok yeni bir konu ama bundan sonra insanlar daha temkinli ve duyarlı olacağı için böyle bir sistemin gerekli olacağını düşünüyorduk"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

2- Kuru fasulye ve mercimek için acil eylem planı

- Tarım ve Orman Bakanlığı, Kovid-19'la evde stoklanabildiği için talebin ve fiyatların arttığı bakliyat ürünlerine yönelik harekete geçti

- Bakanlık, ekilişleri artırmak için özellikle kritik iki bakliyat olan kuru fasulye ve mercimek için hibe tohum desteği sağladı

- Hasada kadar kuru fasulye stok, ithalat ve ihracat durumu yakından izlenirken, gerektiğinde ivedilikle yeni tedbirler de alınacak.

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Kovid-19 sürecinde sanal turların gözdesi İstanbul oldu

- Salgın sürecinde sanal turlara ilgi artarken, turlar arasında en fazla İstanbul tercih edildi

- Mobil seyahat uygulaması Piri'nin Kurucusu Tülin Yücel Altaş:

- "İstanbul'u özleyenler var. Bu nedenle İstanbul en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Genel bakıldığında ise Dublin, Prag, Amsterdam ve Kapadokya ilgi görüyor"

- "500 bin gezgine hizmet veriyoruz. 20 ülke, 30 şehirde, 150'den fazla sesli dijital turumuz, 3 binden fazla sesli içeriğimiz bulunuyor"

- "Sanal turlar, insanların mental sağlıklarını ve keşif duygularını canlı tutmalarına yardımcı oluyor"

(Tolga Yanık/ istanbul)









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Kaynak: AA