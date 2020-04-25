GÜNDEM / 25 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı - Görüntülü)





ÖZEL HABER

1- Bakan Mustafa Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı:

- "Türk mühendisleri projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler"

- "Yurt dışından iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin mühendislerimiz tarafından 2-3 gün gibi kısa sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim"

- "Cumhurbaşkanımız uygun görürse bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz"

(Sefa Şengül/Ankara)

2-Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenler, evlerde orkestra kurarak müzik kanalı açtı

- Milli Eğitim Bakanlığı, müzik öğretmenlerinin evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock, tasavvuf müzik türlerinde eserler icra ettiği Youtube kanalı kurdu

- "Öğretmenler Türkiye için Söylüyor" isimli kampanya kapsamında ve "Sesimiz nefes olsun" sloganıyla açılan kanal, binlerce izlenme sayısına ulaştı

- MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:

- "Öğretmenlerimiz, enstrümanları ve sesleriyle salgın sürecinde Türkiye'ye 'evde kal müzik dinle', 'evde söyle evde çal' diyerek sosyal bir sorumluluk projesinin mimarı oldu"

(Selma Kasap/Ankara)

3- Düğün alışverişleri online mecralara kaydı

- Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz:

- "Evlenecek çiftlerin büyük çoğunluğu düğün hazırlıklarına en az 6 ay önce başlıyor. Bu nedenle şu anda mağazalarımıza gelemeyen çiftler, online üzerinden ürün alımlarını gerçekleştiriyor"

- "Son dönemde online platformlardan çeyizlik züccaciye ürünü alanların sayısı geçtiğimiz dönemlere göre yüzde 100 arttı"

- MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan:

- "Evlenecek çiftlerin bir kısmı koronavirüs nedeniyle mobilyalarını online üzerinden seçmeye başladı"

- "Online satışlarımızda önceki dönemlere göre yüzde 30'luk artış söz konusu"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)





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Kaynak: AA