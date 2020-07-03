GÜNDEM / 3 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişli'de Levent Camisi Temel Atma Töreni ve Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2-TBMM Adalet Komisyonunda, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılışına katılacak.

(Konya/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini duyuracak.

(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katılacak.

(Antalya/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)







GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin 20 sanığın gıyabında yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

(İstanbul/10.30)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmaları izleniyor.



(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 sanığın yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)







KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik Sahil Bandı ile Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi'nin açılış törenlerine katılacak, Termal ilçesinde incelemelerde bulunacak.



(Bursa/10.00/11.00/Yalova/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







SPOR

1- Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

(Denizli/21.00) (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hayatın gözünün önünden geçiyor"

- Kocaeli'de koronavirüse yakalanan Kartepe Sağlık Müdürü Harun Arslan, tedavisinin ardından hastalığı yenmenin ve görevine yeniden başlamanın sevincini yaşıyor

- Doktor Arslan:

- "Kovid-19 pozitif olduğumu öğrenmeden önce arkadaşlarla sohbet ediyorduk. Laboratuvardan aradılar, test sonucumun pozitif çıktığı söylendi. Bir anda çevremdeki insanlar kaçıştı. Anında tek başına kalıyorsun. Can tatlıdır, bunu yaşamaya gerek yok"

- "Hayatın gözünün önünden geçiyor. Sürekli sevdiklerini düşünüyorsun, hayatında keşkelerin ne kadar çok olduğunu anlıyorsun"

(Kadir Yıldız/Kocaeli)

2- İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Eski savcı, örgütün yargıdaki "kirli hesapları"nı anlattı

- Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren eski savcı Ö.F.A, örgütün kendi mensuplarından da gizlediği hakim savcıların yer aldığı "Vefa grubu" hakkında bilgi verdi

- Eski savcı Ö.F.A:

- "Örgütün hakim savcı yapılanması içerisinde bambaşka bir yer teşkil eden ve daha sonra 'Vefa grubu' olarak adlandırıldığını öğrendiğim, özellikle benim gibi bir geçmişe sahip kişilerden seçilmiş kripto elemanların yer aldığı gruba dahil edildim"

- "FETÖ'cü hakim savcılardan bile gizlenen 'Vefa grubu', FETÖ/PDY adına herhangi bir eylemde bulunmuyordu, tamamen pasifti. 'Gün gelir lazım olur' mantığıyla oluşturulmuş bir gruptu"

(Adsız Günebakan/Gaziantep)

3- KADEM, yeni eğitim setiyle şiddete karşı farkındalık oluşturacak

- KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu:

- "Güven Toplumunun İnşası/Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları isimli bu eğitim setiyle şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdik. Bu projeyle insanımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmesini, böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz''

- "Protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, kuruluş, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedefliyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar çok fazla insana ulaşmak istiyoruz"

- "KADEM olarak toplumun her bir ferdini şiddete karşı mücadelede sorumlu görüyor ve bu sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz. Şuna inanıyoruz ki ancak hep birlikte şiddete karşı durursak ona engel olabiliriz"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)













***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

















Kaynak: AA