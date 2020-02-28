Lagos Devlet Sağlık Komiseri: "Nijerya'da Koronavirüs taşıdığı tespit edilen ilk kişi İstanbul'dan geldi"
Lagos Devlet Sağlı Komiseri, Nijerya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı doğrulanan ilk kişinin İstanbul'dan ülkeye uçtuğunu duyurdu...
Lagos Devlet Sağlık Komiseri, Nijerya'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı doğrulanan ilk kişinin İstanbul'dan ülkeye uçtuğunu duyurdu.
Komiser Akin Abayomi, hastanın İtalya'nın Milano kentinden yolculuğuna başladığını, daha sonra da İstanbul Havalimanı'ndan Nijerya'ya geçtiğini belirtti.
Hasta, 26 Şubat'ta çalıştığı şirketin revirine gittikten sonra biyogüvenlik yetkililerine haber verildi ve izole edildi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Koronavirüse yakalandı
İran'da koronavirüs sebebiyle ölü sayısı 26'ya yükseldi
İran'da bir devlet yetkilisi daha Koronavirüs'e yakalandı
Hırvatistan'da ilk Koronavirüs teşhisi koyuldu
Ankara'da Koronavirüs şüphesi: THY uçağı acil iniş yaptı
İran, Koronavirüs'ün önüne bir türlü geçemiyor: Ölü sayısı 14'e yükseldi
HABERE YORUM KAT