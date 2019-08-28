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  3. Gündem oldu! Görüntüler sosyal medyayı salladı!

Gündem oldu! Görüntüler sosyal medyayı salladı!

MTV video müzik ödüllerinde kardeşleri eşleriyle sevinçlerini paylaşırken, yalnız kalan şarkıcının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Gündem oldu! Görüntüler sosyal medyayı salladı! 116

MTV video müzik ödülleri, önceki gece Amerika Birleşik Devletleri New Jersey'de sahiplerini buldu.