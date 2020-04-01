GÜNDEM ÖZETİ / 1 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde toplanacak.

(Ankara/13.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)





GÜNCEL



1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





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Kaynak: AA