GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle akşam yemeğine katılacak.

- Oktay'ın programına iştirak edecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazimağusa Devlet Hastanesini ziyaret edecek.







YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin 70. İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak edecek.



(Bolu/14.00)







EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı imza törenine katılacak, sanayici iş insanları ile buluşacak, AK Parti İl Danışma Meclisine iştirak edecek, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

(Trabzon/09.30-19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi’ne katılacak.

(İstanbul/13.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansında katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

(Münih)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Pekin/Ankara)



3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.



(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)



5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Trablus/Moskova/Ankara)







GÜNCEL



1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip edilecek.



(Elazığ)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Diyarbakır)







SPOR

1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.

- Organizasyonun altıncı gününde serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.



(Roma/13.30/18.45/20.00)



2- Süper Lig'de 22. haftaya Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Göztepe, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/14.00/Konya/17.00/Ankara/20.00)



3- TFF 1. Lig'de 22. hafta Hatayspor-Akhisarspor, Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürecek.



(Hatay/14.00/Bolu/16.30/İzmir/19.00)



4- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun olağan toplantısı Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılacak.



(İstanbul/10.30)



5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor, OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor, BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi karşılaşmalarıyla başlayacak.



(Mersin/14.00/Ankara/14.00/15.15/Adana/16.00)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş-PTT, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank, Karayolları-Türk Hava Yolları müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/17.00/17.30/Ankara/17.30)

7- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasına Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00)

8- Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Beykoz Belediyespor, İzlanda temsilcisi Valur'u konuk edecek.



(İstanbul/16.00)



9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 13. haftası 2 maçla başlayacak.



10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 23. hafta müsabakaları oynanacak.





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Kaynak: AA