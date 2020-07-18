GÜNDEM ÖZETİ / 18 Temmuz 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yerli otomobil TOGG’un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama törenine katılacak.

(Bursa/17.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret ederek il değerlendirme toplantısına katılacak ve açıklama yapacak, sokak sağlıklaştırma, suma fabrikası ve millet bahçesi, TOKİ proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Belediye Başkanlığını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kilis/11.15-17.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Borsası Satış Salonu Gong Töreni'ne katılacak, "Söz Sizde Sektör Toplantıları" çerçevesinde tarım ve orman sektör temsilcileri ile bir araya gelecek ve çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Konya/10.30-16.00)





DÜNYA DİPLOMASI

1- Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi kurtarma programı ve bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

(Brüksel)



2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





GÜNCEL

1- Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp İmareti'nde basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/13.30)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Van)









SPOR

1- Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray-Göztepe, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçları yapılacak.

(İstanbul/Gaziantep/21.00)

2 - TFF 1. Lig'in son haftasında Giresunspor-Altay, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor, Hatayspor-Bursaspor, Fatih Karagümrük-Adanaspor, Akhisarspor-Keçiörengücü ve Adana Demirspor-İstanbulspor maçları yapılacak.

(Giresun/Erzurum/Hatay/İstanbul/Manisa/Adana/17.30)







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Kaynak: AA