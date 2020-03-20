GÜNDEM ÖZETİ / 20 Mart 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)







EKONOMİ

1- TÜİK, 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri" ile "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri"ni, şubat ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





GÜNCEL



1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattındaki bekleyişi takip ediliyor.



(Edirne)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor



(Diyarbakır)





SPOR

1- Süper Lig'de Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararıyla liglerin ertelenmesi sonrası yapacağı toplantıyla mevcut durumu görüşecek.

(İstanbul/12.30)





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Kaynak: AA