GÜNDEM ÖZETİ / 21 Şubat 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilki düzenlenecek "Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent yerleşkesinde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/13.30/15.15)



4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesini ve Valiliği ziyaret edecek, "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansa, "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali Tanıtım Programı"na ve "AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00-16.00)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'na katılacak.

(Kocaeli/09.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Yamula Barajı'nda incelemelerde bulunacak.

(Kayseri/10.00-18.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4-TCMB, şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- TOBB, ocak ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Berlin)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

(Ankara/09.30)

2- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)





3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

(Elazığ)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)





SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

2- Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

(Sivas/20.00)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

(Münih/22.30)

4- TFF 1. Lig'de 23. hafta Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/Eskişehir/19.00)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasının ilk maçında Spor Toto ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)





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Kaynak: AA