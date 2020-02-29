GÜNDEM ÖZETİ / 29 Şubat 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er ve Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir için düzenlenecek cenaze törenlerine katılacak.

(Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camisi/Öğle namazı-Ergene Abdulkadir Geylani Camisi/İkindi namazı)

2- CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplanacak.

(TBMM/14.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İdlib şehidi Uzman Çavuş Ahmet Alpaslan'ın cenaze törenine katılacak.

(İzmir/13.29)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Taliban arasında varılan barış anlaşmasının imza törenine katılacak ve çeşitli ikili temaslarda bulunacak.

(Doha)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Trablus/Moskova/Ankara)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehit cenaze namazlarına katılacak.

(Hatay/10.00/12.50/16.04)

2- İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

(İstanbul/16.29)

3- İdlib'de 33 askerin şehit edildiği rejim unsurlarının hava saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

4- Van'ın Başkale ilçesi ile Elazığ'daki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Van/Elazığ)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 24. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/14.00/Trabzon/17.00/Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 25. hafta Osmanlıspor-Fatih Karagümrük, Eskişehirspor-Akhisarspor, Adana Demirspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Eskişehir/16.30/Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Bursa/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 20. haftaya OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.00/16.00/Adana/15.00/İstanbul/16.30)

5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Ziraat Bankası-Arkas Spor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/18.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/Ankara/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftası VakıfBank-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/17.30)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında 3, Kadınlar Süper Lig'in ise 16. haftasında tek maç yapılacak.

8- TFF 2. Lig'de 26. hafta 2, TFF 3. Lig'de 26. hafta 5 müsabakayla başlayacak.





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Kaynak: AA