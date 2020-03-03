GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Genel Kurulda İdlib'deki gelişmelere ilişkin kapalı oturum gerçekleştirilecek.



(TBMM/15.00)



2- CHP, HDP, İYİ Parti ve MHP TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45/09.45/10.45)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.



(Ankara/14.30)

2- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/13.30)



2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Pekin/Ankara)

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.



(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)



4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Trablus/Moskova/Ankara)





GÜNCEL

1- Kadıköy'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimde sandıklarda usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan sandık başkanı ve üyelerinden oluşan 5 kişinin "görevi ihmal" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)



- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)





3- İdlib'deki saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hatay)

4- Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

6- Elazığ ile Van'ın Başkale ilçesindeki depremlerin ardından yürütülen çalışmalar izleniyor.

(Elazığ/Van)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.45)

2- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30)

3- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmaları Adana'da başlayacak.

- Adana Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde çeyrek final müsabakalarında Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi karşı karşıya gelecek.

(Adana/17.30/20.30)

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 6. ve son hafta maçında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya temsilcisi Rytas ile deplasmanda karşılaşacak.

(Vilnius/20.00)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Teksüt Bandırma, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'a konuk olacak.

(Prag/21.00)

6- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yla karşılaşacak.

(Moskova/19.00)

7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş Aygaz ile Güneysuspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)





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Kaynak: AA