GÜNDEM ÖZETİ / 5 Mayıs 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920









EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TCMB, şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)









GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.





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Kaynak: AA