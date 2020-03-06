GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mart 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valiliği ziyaret edecek, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Mersin/11.00/14.00/16.30/18.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memurunun atama törenine katılacak.



(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



(İstanbul/20.00)



3- TÜİK 2019 yılı kadın istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Pekin/Ankara)



2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.



(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)



3- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Trablus/Moskova/Ankara)







GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ökkeş Eruslu Camisi'nde sabah namazı buluşmasına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Bahattin Nakiboğlu Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek, Bahar Pınarı Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın cenaze törenine katılacak.

(Gaziantep/06.00/11.00/12.00/12.50)

2- İdlib'deki hain saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Hatay)

3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattında ve Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Diyarbakır)





SPOR

1- Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.



(İstanbul/20.00)



2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

- Fenerbahçe Beko ise Rusya'nın Khimki takımıyla deplasmanda karşılaşacak.



(İstanbul/20.30/Moskova/20.00)



3- TFF 1. Lig'de 26. hafta Ekol Göz Menemenspor-Altay, Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.



(İzmir/Adana/19.00)



4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın açılış maçında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.



(Bursa/19.00)







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Kaynak: AA