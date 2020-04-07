GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.



(TBMM/15.00)







EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1169 gün) vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi ile 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)





GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

2- Yeni tip koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılayın ilk plazma bağışçısı olacak. Genel Başkan Kerem Kınık'ın da yer alacağı plazma alma işlemi Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nden canlı yayınlanacak.

(Ankara/14.30)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla video konferans ile görüşecek.

(Ankara/17.00)





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Kaynak: AA