Rubato grubunun solisti Özer Arkun sevgilisini darp etti!

Oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka ünlü ismin adı darp iddialarıyla anıldı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlenmek üzere olduğu sevgilisi B.Y. solistin kendini aralarında çıkan bir tartışmadan sonra ağır bir şekilde darp ettiğini öne sürdü. B.Y. çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikâyetçi oldu.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, RUBATO grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 temmuz ayından beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.’yi darp ettiği iddia edildi. Genç kadın, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde yaşadıklarını anlattı. B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"HAYATIMDA BÖYLE KAN GÖRMEDİM"

“Şikâyetçi olduğum Özer Arkun’la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer’in Üsküdar’da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım.”

Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın, “Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım” dedi.

‘KAFAMA VE SURATIMA YUMRUK ATMAYA BAŞLADI'

B.Y. ifadesinde, “Kendisinden uzaklaşmasını istediğimde sağ kolumu geriye bükerek kafama ve suratıma yumruk atmaya başladı. Yüzümden kanlar geldi. Ev içinde özel ses yalıtımı olduğundan bağrışmalarımız dışarıdan duyulmamıştır. Yatakta kanları görünce beni bıraktı. Banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda Özer yüzüme buz torbası koyuyordu. Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyerek tehdit etti” ifadelerini kullandı.

‘HASTANE ÇALIŞANLARINA MERDİVENDEN DÜŞTÜĞÜMÜ SÖYLEDİM'

Kabul edince Arkun'un kendisini hastaneye götürdüğünü söyleyen B.Y., “Hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim. İstanbul'da yakınım olmadığı ve olay tarihinde de seyahat kısıtlaması olduğundan çok fazla korkmuştum. Hastane çıkışı Özer'in eczaneye girdiği sırada kendi videomu çektim. Eve geldiğimizde de Özer'in evde benim kanlarımı temizlediği ama çok kısa bir videosunu çektim” dedi.

4 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Öte yandan B.Y. Avukatı Fatih Uzun aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Özer Arkun'un 4 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi. Şarkıcı, karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacak.



ÖZER ARKUN'UN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Özer Arkun'un avukatı Faruk Çelik de bir açıklama yaparak, suçlamaların asılsız olduğunu ileri sürdü. Açıklamada şöyle denildi; “Sanatçımız Özer Arkun hakkında eski kız arkadaşı B. Y. tarafından yapılan asılsız suçlamaları basın vasıtasıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak B.Y. tarafından verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda B.Y. tarafından uzun süredir baskı gören Özer Arkun'a yine B.Y. barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir.

B.Y. ‘ in evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış, eski sevgilisi tarafından darp edilmiş gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir.

Toplumumuzda özellikle bu dönemde “kadına karşı şiddet” haberleri bu kadar gündemdeyken bu konunun bu şekilde lanse edilmesinde de ne yazık ki fırsat arayışı söz konusudur. Sanatçımız Özer Arkun konu ile ilgili son derece üzgün ve şaşkındır. Otuz yıllık müzik kariyeri ile tanınan usta bir müzisyen olan Arkun'un yargısız infaza maruz kalmaması için gerekli tüm belgeler yargıya sunulacaktır. Bundan sonraki süreci hukuki yollarla takip ederek gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılacaktır. Konunun hassasiyeti nedeniyle süreci ve yargının vereceği kararı hep birlikte izleyeceğiz.”

B.Y.’NİN AVUKATI: ARKUN TEHDİT ETTİ

Şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa başvuran B.Y.,’nin avukatı Fatih Uzun ise şu açıklamayı yaptı: "Müvekkilim, erkek arkadaşı Özer Arkun’un şiddetine maruz kalmıştır. Söz konusu şahıs müvekkili defalarca yumruklamıştır. Müvekkil aldığı darbelere rağmen kaçmaya çalışmışsa da; Özer Arkun kapıyı kilitleyerek evden çıkmasına engel olmuştur. Bunun üzerine müvekkil polisi aramak için telefonuna yöneldiğinde Özer Arkun, bu kez de müvekkilin telefon ve bilgisayarına el koyarak dış dünya ile bağlantısını kesmiştir.

Söz konusu şahıs bununla da kalmamış ve müvekkili şikayetçi olmaması şartıyla doktora götüreceğini söylemiştir. Müvekkil de hastaneye gittiklerinde merdivenlerden düştüğünü söylemek zorunda kalmıştır. Hastaneden çıktıktan sonra da müvekkili zorla kendi evine götürmüş ve olanları ailesine veya başka birilerine söylememesi için baskı kurmaya çalışmıştır.

Özer Arkun’un olay tarihinden sonra da müvekkilin şikayetçi olursa, kendisine ve ailesine zarar vereceğinden bahisle tehdit etmeye başlamıştır. Ancak müvekkilim söz konusu şahsın tehditlerine daha fazla tahammül edememiş ve Özer Arkun hakkında şikayet başvurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştir.

Söz konusu olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup konu ile ilgili olarak yargı süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”