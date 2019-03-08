Gündeme bomba gibi düştü! Veliaht Prens bin Selman son anda kurtuldu

İsrail merkezli yayın yapan Makorrishon haber sitesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisine yönelik suikast girişimini son anda engelledi. Haberde yer alan bilgilere göre suikast girişiminin ardından Muhammed bin Selman, suikastten sorumlu tuttuğu Bender bin Selman'ı tutuklattı.

"VELİAHT MUHAMMED BİN SELMAN, KARDEŞİNİ TUTUKLATTI"

Aynı zamanda Muhammed bin Selman'ın kardeşi olan Bender bin Selman'ın suikast için seçtiği kraliyet muhafızlarına 10 milyon riyal teklif ettiği iddia edildi.

Ülkedeki gücünü giderek artıran Muhammed bin Selman'ın suikast girişiminden sonra askerlerden oluşan bir "Hızlı müdahale ekibi" kurduğu da belirtildi.