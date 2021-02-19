Gündemi sarsan iddia! Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları aynı evde yaşamaya başladı FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı Dizisinin starları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aynı evde yaşamaya başladı iddiaları olay oldu.

1 6 FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile Hande Erçel ve Kerem Bürsin bir araya gelmişti.