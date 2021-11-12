Gündemimizde yok demişlerdi! Ak Parti'den yeni EYT açıklaması!

EYT ve 3600 ek göstergenin şuanda gündemde olmadığını söyleyen bakanlığın ardından, Ak Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi. Bununla birlikte, belirlenen ve önceliği asgari ücret ve 3600 ek gösterge olacak çözümlemelerin ardından, EYT ile ilgili çalışmalar da gerçekleştirilecek.

AKILLARDA SORU İŞARETİ YARATMIŞTI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çeşitli soru ve sorunlar vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Konuya ilişkin çalışma başlatılacağı ancak, önceliğin asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarına verileceği açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise dün yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti. Bakan Bilgin'in bu açıklaması EYT çalışması ile ilgili kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bugün konuyla ilgili AK Parti'den bir açıklama geldi.

KONULAR SIRALAMA VE SÜREÇ YÖNETİMİYLE ELE ALINACAK

Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili bir konu Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. Ortada herhangi farklı bir açıklama söz konusu değil" dedi.

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarına dikkat çeken Akbaşoğlu, çözüme kavuşması beklenen çalışmaların, bir sıralama ve süreç yönetimi çerçevesinde ele alındığını belirterek, "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır." ifadelerine yer verdi.

"BİTTİĞİNDE AÇIKLANACAK"

Tüm çözümlenecek olan konu başlıklarının, netlik kazanması durumunda açıklama yapılacağını belirten Akbaşoğlu, "Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır" diye konuştu.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Yıl başından itibaren bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışmalara başlanacağını bildiren Akbaşoğlu, "İnşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız." dedi.