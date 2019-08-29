Gündüz tartıştığı yakın arkadaşını gece bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da gündüz tartışan yakın arkadaşların kavgası akşam saatlerinde kanlı bitti. 2 arkadaşını bıçaklayarak birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı, vicdan azabına dayanamayıp teslim oldu.

Olay, Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakın arkadaş olan S.Ö. (22) ile S.A. (22) arasında gündüz saatlerinde tartışma çıktı. Akşam yeniden karşılaşan iki arkadaş kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede büyüdü. S.Ö. üzerinde taşıdığı bıçakla hem S.A'yı, hem de yanındaki arkadaşı R.K'yi bıçakladı. Olaydan sonra S.Ö. kayıplara karışırken, S.A. ve R.K. (26) ise vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan S.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetten sonra firar eden katil zanlısı S.A. ise, vicdan azabına dayanamayarak, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA