Güne acı haberle uyandık: 2 askerimiz şehit oldu!
Güne acı bir haberle uyandık. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla15 Ocak 2020 tarihinde Hakkâri Çukurca'da atış eğitimi sırasında bir kaza meydana geldiği ve bu kazada 2 askerimizin şehit olduğu 2 askerimizin de yaralandığı bildirildi. İşte MSB tarafından yapılan o açıklama...
Güne şehit haberiyle uyandık. Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini şu şekilde duyurdu:
MSB:"Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde,esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."
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