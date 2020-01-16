Güne acı haberle uyandık: 2 askerimiz şehit oldu!

Güne şehit haberiyle uyandık. Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini şu şekilde duyurdu:

MSB:"Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde,esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."