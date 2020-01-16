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Güne acı haberle uyandık: 2 askerimiz şehit oldu!

Güne acı bir haberle uyandık. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla15 Ocak 2020 tarihinde Hakkâri Çukurca'da atış eğitimi sırasında bir kaza meydana geldiği ve bu kazada 2 askerimizin şehit olduğu 2 askerimizin de yaralandığı bildirildi. İşte MSB tarafından yapılan o açıklama...

Güne acı haberle uyandık: 2 askerimiz şehit oldu!

Güne şehit haberiyle uyandık. Milli Savunma Bakanlığı şehit haberini şu şekilde duyurdu:

MSB:"Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde,esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."



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