Güner: "Kadına şiddet etkin mücadele ile önlenebilir"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, kadına şiddetin etkin mücadele ile önlenebileceğini söyledi.

Güner, Mersin Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Kurumların Rolü ve İl Düzeyinde Daha Etkin Uygulanması" konulu çalıştaya katıldı.

İl protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve ilgili bakanlıklardan gelen uzman personellerin katılıyla bir otelde gerçekleşen çalıştayda, gruplar halinde masa oluşturularak, "kadına yönelik şiddetin nedenleri nedir, şiddetin önüne nasıl geçilir?" sorularına çözüm önerileri sunularak, şiddetin önlenmesine yönelik kurumlar arasında nasıl işbirliği yapılabileceği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayın sonunda grubun sunumunu yapan Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şirin Güner, kadına yönelik şiddetin etkin mücadele ile durdurulabileceğini söyleyerek, "Bu konuda ilgili kurumların işbirliği çok önemlidir. Bu çalıştayın sonucunda somut verilere ulaşabileceğimizi ümit ediyorum. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezimizde avukatlarımız, şiddet mağduru kadınlara gönüllü hukuki hizmet vermektedir. Mersin Barosu olarak bu konuda öncü çalışmalarımız var" dedi.

Kaynak: İHA