Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası görev tanımı nedir, Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası ne iş yapar, Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası Tanımı;

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Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası Maaşları

Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.28

Meslek Adı :

Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak su elde edilmesinde kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin imalatı ile ilgili işlemleri yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Alüminyum kollektör kasası, su toplama borusu, kanatlı alüminyum su borusu, cam çıtası ve sızdırmayı önleyici cam fitil ve contaları, vakumla yıkanmış cam, folyo ile kaplanmış cam yünü, çevre şartlarına dayanıklı elektrostatik toz boyalı kasa, su deposu ile ilgili malzemeleri temin etmek,

b) Toplama borusuna yeteri kadar delik açmak, uçlarına yiv açarak bağlantı rekoru takmak,

c) İçerisinden geçecek suyun ısınması için özel imal edilmiş iki tarafı kanatlı alüminyum boruları toplama borusunda açılan deliklere yerleştirmek ve alüminyum kaynağı yapmak,

d) Boruların kanatlarını birbirine ekleyerek açık bırakmayacak şekilde birbirine tutturmak, monte edilen boruların hava ile sızdırmazlık testini yapmak,

e) Güneş enerjisini kendisine çeken özel imal edilmiş siyah renkli boya ile boyamak,

f) Kollektör kasasını monte etmek, alt kısmına ısı kaybını önlemek için folyolu cam yününü yerleştirmek,

g) Boyanmış paneli kasaya yerleştirmek, iç aksamları tamamlanan kollektör kasasının üst kısımlarına kasayı kapatabilecek şekilde dört tarafına alüminyum profilden yapılmış cam çerçevelerini vidalamak,

h) Kollektör kasasının hava almasını önlemek için cam fitillerini uygun şekilde çerçeveye yerleştirerek camı takmak,

i) Soğuk ve sıcak olmak üzere iki parçadan oluşan kapalı devre su deposuna ait malzemeleri monte etmek,

j) Su depolarının etrafını ısı kaybını önlemek amacıyla cam yünü ile kapatmak,

k) Paslanmaz metal sac ile su giriş çıkış borularının sisteme bağlama rekorlarını dışarıda olacak şekilde bırakarak kaplamak,

l) Müşterilere sistem hakkında bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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