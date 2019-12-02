Güneş enerjisini tamir etmek isterken canından oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin çatısında bulunan güneş enerjisi sistemini tamir ederken dengesini kaydederek 4 katlı apartmandan düşen şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yeni Mahalle'de bulunan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi, Atatürk Parkı yakınlarında saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arıza yapan güneş enerjisini tamir etmek için oturduğu 4 katlı evin çatısına çıkan Sait Beyazıt (55) dengesini kaybederek çatıdan asansör boşluğuna düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı asansör boşluğundan ağır yaralı olarak çıkardı. 112 Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları ağır yaralı haldeki Sait Beyazıt'ı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Beyazıt hayatını kaybetti. Olayı duyan talihsiz adamın yakınları hastaneye koştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA