Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı Maaşları

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.29

Meslek Adı :

Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Güneş enerjisiyle su ve havuz ısıtma sistemlerinde, denge bileşenlerini, toplayıcıları ve diğer aksamı taşıyacak mekanik alt yapıyı yerleşim planına ve talimatlara uygun olarak kuran, sistem içi elektriksel bağlantılarını yapan, kurulum sırasında kurulum yerinin uyarlanması için gerekli gördüğü değişiklikleri amirine bildiren, mekanik montaj işlemleri sırasında kullanılacak araç, gereç, malzeme ve aparatların hazır olmasını sağlayan, sistem bileşenlerini montaj şemasına uygun biçimde konumlandıran, çalışılan yerin temizliğini ve güvenliğini sağlayan, kullanılan ekipmanın bakımını üstlenen ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

: Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) iş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) iş organizasyonu yapmak,

e) Gerekli araç, gereç ve ekipmanı çalışmaya hazırlamak,

f) iş bitiminde araç, gereç, ekipman ve iş alanının temizliğinin yapılmasını sağlamak,

g) Yer değerlendirmesi yapmak,

h) Sistemin tasarım planını çözümlemek,

i) Monte edilecek parçaları uygun konumlarına getirmek,

j) Toplayıcıyı yerleştirmek,

k) Su ısıtıcı ve depolama tanklarını yerleştirmek,

l) Boruların döşeme, izolasyon ve bağlantılarını yapmak,

m) Mekanik ve sıhhi tesisat teçhizatını ve diğer bileşenleri yerleştirmek,

n) Elektrikli kontrol sistemlerini yerleştirmek,

o) Güneş enerjili su ve havuz ısıtma sisteminin tasarımına uygun montaj yapmak,

p) Boru ve tankların sızdırmazlık testlerini yapmak,

q) Kurulumu sonlandırmak,

r) Sistemi devreye almak,

s) Güneş enerjili su ve havuz ısıtma sisteminin kurulum sonrası çalışırlık kontrolünü yapmak,

t) Sistemin bakım ve onarımını yapmak,

u) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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