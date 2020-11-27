Güneş lekeleri nasıl geçer, neden olur, nasıl giderilir, nasıl çıkar? Güneş lekelerine ne iyi gelir, krem, maske, sabun internette sıkça aratılanlar arasında yerini almayı sürdürüyor. Vatandaşların sıklıkla baktığı bu konuyu biz de haberimizde yer verdik.

GÜNEŞ LEKESİ NEDİR?

Dinlenme, güneşlenme fikri hepimizi cezbeder. Yaza fit girmek için spor yaparız, alışveriş yaparız fakat bronzlaşma konusunda kendimizi korumayı ihmal ederiz. Genelde daha hızlı bronzlaşmak için düşük faktörlü güneş kremleri kullanırız. Bu da vücudumuzda kahverengi lekelerin oluşmasına neden olur. Bu lekeler vücudumuzda kalıcı hale gelir. Güneş altında çok uzun süre kalmak cildimizde leke oluşturur ve cildin nem dengesini bozarak kurumasına neden olur. Sonbaharın gelmesiyle lekeler meydana çıkar. Ve bu dönemlerde çare aramaya başlarız. Bronzlaşmak ciltte koyulaşma dışında hiçbir fayda sağlamaz.

GÜNEŞ LEKELERİ NEDEN OLUR?

Belli saatlerde ve kontrollü şekilde güneşlenmek D vitamini bakımından çok önemlidir. D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korumaktadır. Kemiklerin güçlenmesine katkı sağlayan D vitamini için gıda takviyesi dışında güneşlenmek tavsiye edilir. Öğlen güneşinde korumasız olarak güneşlenerek direk olarak güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmak güneş lekelerinin çoğalmasına ve neden olabilir. Genelde kahverengi lekeler olarak beliren güneş lekeleri kişinin hassasiyetine göre daha koyu ve büyük lekeler olarak da oluşabilir.

Tüm bunların yanında hormanal nedenlerle de güneş lekeleri görülebilir. Gebelik, doğum kontrol ilaçları ve çeşitli hastalıklar güneş lekelerine neden olmaktadır.

GÜNEŞ LEKELERİ NASIL GEÇER? GÜNEŞ LEKELERİNE NE İYİ GELİR?

Güneş, vücudun D vitamini kaynağı olsa da, uzun süreli etkileşimlerde oldukça problemli lekelere sebep olmaktadır. Özellikle yüz bölgesinde oluşan lekelenmeler hem görüntü bozuklukları yaratmakta hem de oldukça zor iyileşmektedir. Ancak düzenli bakım yapıldığı taktirde yüzdeki güneş lekelerinden kurtulmak mümkündür. Bu kapsamda; limon suyu, elma sirkesi, aloe vera, patates ve Hint yağı güneş lekelerinin giderilmesinde oldukça başarılı sayılmaktadır.

LİMON SUYU

Sivilce izleri ve cilt bakımı için kullanılan limon, güneş lekelerinin giderilmesinde de oldukça iyi bir çözüm önerisidir. Buna göre, taze olarak sıkılan limonun doğrudan leke üzerine sürülmesi uygulama için yeterli olmaktadır. Limon suyu, ancak 2 ay gibi düzenli bir kullanım sonrasında etkisini göstermektedir. Bu tarif, güneş lekesi dışında kararmış cilt lekelerini açmak için de kullanılabilmektedir.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi de içeriğinde asitler sayesinde cilt lekelerinin açılmasına destek vermektedir. Tıpkı limon suyunda olduğu gibi elma sirkesinde de sonuç alabilmek için uzun bir süre uygulama yapılması gerekmektedir. Elma sirkesinin yüze doğrudan sürülmesi ya da su ile bir miktar açılarak sürülmesi mümkündür. Kullanılan sirke organik olduğu taktirde daha hızlı çözüm alınabilmektedir.

ALOE VERA

Aloe vera, güneş kaynaklı oluşan cilt lekelerini giderme konusunda en başarılı performansı göstermektedir. Evde de yetişen bir bitki olan aloe vera yaprağı, ortadan kesildikten sonra bir jel vermektedir. Bu jelin güneş lekesine doğrudan uygulanması, problemi kısa bir sürede çözmektedir. Aloe vera yaprağına ulaşamayanlar, bu bitki içeriğindeki yağ ve kremlerden de destek alabilmektedir.

PATATES

Patates, değişik cilt problemleri için kullanılan etkili bir çözüm yoludur. Güneş lekesi üzerinde kullanmak içinse bir dilim patates yeterli olmaktadır. Bu kapsamda kesilen patates dilimi, güneş lekesi üzerinde birkaç dakika gezdirilmelidir. Ardından leke üzerinde 15 dakika kadar bekletilmelidir. Cilt lekesi, patates ile yeterince bekledikten sonra da soğuk su ile iyice yıkanmalıdır.

HİNT YAĞI

Yanık lekeleri üzerindeki etkisini kanıtlamış olan Hint yağı, güneş lekelerinin giderilmesi için de kullanılan bir alternatiftir. Uzun yıllardır leke problemleri için önerilen bu yağ, küçük bir pamuğa sürülerek leke üzerinde gezdirilmektedir. Masaj yaparak güneş lekesine uygulanan Hint yağı, kısa bir süre içerisinde etkisini göstererek renk açmaya başlamaktadır.

GÜNEŞ LEKELERİ NASIL GİDERİLİR, NASIL ÇIKAR?

Eğer güneş lekesi kişi için kozmetik problem oluşturuyorsa tedavi planlanabilir. Tedavi aşamasında, tıbbi ve kozmetik renk açıcı preparatlar, yüzeysel peeling, lazer tedavileri, IPL ve soğuk uygulaması, dondurma tedavisi gibi çeşitli seçenekler önerilebilir. Tedavi uygulansa dahi yeni güneş lekeleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle esas olan doğru yöntemlerle güneşten korunmaktır.

GÜNEŞ LEKELERİNE İYİ GELEN MASKE

KARPUZ VE PİRİNÇ MASKESİ

– Malzemeler: 2 kaşık karpuz ve 1 kaşık pirinç

– Yapılışı: Bir kap içerisinde iki kaşık karpuzu ezip suyunu çıkarın. karpuzdan elde edilen suya 1 kaşık pirinç ekleyerek karıştırıp bir gece dolapta bekletin. Ertesi gün karışımı mikserden geçirerek cildinize uygulayın. 15 dakika kadar bekleyin. yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Maskeyi haftada 1 kez yapabilirsiniz.

ZERDEÇAL MASKESİ

– Malzemeler: Zerdeçal, süt, yoğurt, limon ve Hindistan cevizi yağı.

– Yapılışı: Bir yemek kaşığı zerdaçalı, süt, yoğurt, limon, hindistan cevizi yağı ile iyice karıştırıp macun haline getirin. Lekeli bölgeyi temizleyip, masaj yaparak üzerine sürün. 10-15 dakika bekleyip yıkayın. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE LİMON MANSKESİ

– Malzemeler: 2 kaşık bal, 1 kaşık limon suyu ve limon.

– Yapılışı: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırarak cilt lekelerinin yoğun olduğu bölgelere uygulayın. 20 dakika kadar ciltte kalan maskeyi ılık su ile yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun bir nemlendirici kullanın. Haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

BAL VE ÇİÇEK MASKESİ

– Malzemeler: 4 adet çilek ve 2 kaşık bal.

– Yapılışı: Çilekleri çatalla ezerek 2 kaşık balı üzerine ekleyin. Maskeyi iyice karıştırarak cildinize uygulayın ve yaklaşık 20 dakika boyunca ciltte kalmasını sağlayın. maskeyi ılık su ile yıkayın. Haftada bir uygulayabilirsiniz.

GÜNEŞ LEKESİNE İYİ GELEN KREM

Eczaneden rahatlıkla temin edebileceğiniz güneş lekesi kremlerini aşağıda inceleyelim:

MADECASSOL KREM

İçerisinde bulunan Centella asiatica bitkisinin ham maddesi sayesinde cildi onaran, tazeleyen, yaraları iyileştiren bir etkiye sahip medikal bir kremdir.

EXPİGMENT KREM

Güneş lekeleri, iltihaplı sivilcelerden kalan lekeler, siyah nokta sonrasında meydana gelen renk eşitsizlikleri ya da farklı sebeplerden dolayı ciltte oluşan lekeleri gidermeye yardımcı olur.

CONTRACTUBEX KREM

Yıllardır geçmeyen yaralara, ameliyat izlerine ve hatta en hasarlı dikiş izlerine çözüm olacak Contractubex jel, eczanelerde satılır ve kullanmadan önde mutlaka doktora danışılmalıdır.

FİTO KREM

ciltteki lekeleri gidermek ve sivilce gibi sorunları ortadan kaldırmak için Fito krem tercih edilir.

NADİAX KREM

Kullanılmaya başlandığı andan itibaren bakterilerin ciltte gelişip çoğalmalarını engeller ve lekeleri gidermeye yardımcı olur. Sadece uzman doktorların reçete ettiği bir ilaçtır.

GÜNEŞ LEKELERİNE İYİ GELEN SABUN

HAVUÇ SABUNU

Güneş lekeleri ve çiller içindir.

CİVANPERÇEMİ SABUNU

Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

KAYISI SABUNU

Kayısının içeriğinde C vitamini sayesinde ciltteki kırışıklıkların azalmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca kuru ciltlerin nemlendirilmesinde ve güneş lekelerinin tedavisinde kullanılır.