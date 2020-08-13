Güneş patlaması nedir? Bilim insanları yaptıkları açıklamada güneşte gözlemlenen AR2770 ismi verilen lekenin gittikçe büyüdüğünü ve birkaç gün içerisinde Dünya’daki radyo iletişimini, GPS ve elektromanyetik sistemleri etkileyebileceğini belirtti. Peki Güneş patlaması nedir? | Güneş patlaması ne zaman olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması, Güneş lekelerini oluşturan manyetik ilmek üzerindeki plazmanın, manyetik konfigrasyon değişimi sebebiyle ani olarak salınmasıyla gerçekleşmektedir.

Güneş patlaması, Güneş'te meydana gelen şiddetli patlamaya denir.

Güneşte gerçekleşen patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket etrmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde gözlem yapan Martin Wise isimli gökbilimci yeni güneş lekesini tespit etti. Bilim adamları bu durumun ardından harekete geçti.

Space Weather’ın raporlarına göre, AR2770'in, Dünya atmosferine küçük iyonlaşma dalgaları gönderiyor. Bununla birlikte, lekenin alanı büyüyor ve gelecek günlerde daha yoğun Güneş patlamaları üretebilme ihtimali bulunuyor.

GÜNEŞ PATLAMASININ SONUÇLARI NELERDİR?

Güneş patlamaları sebebiyle açığa çıkan enerji, dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji boşaltımınn gerçekleşmesiyle geliyor. Ardından Güneş'ten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, Dünya'nın atmosferine girdiğinde manyetik kutup noktaları üzerinde aurora adı verilen ışık olayları gerçekleşiyor.

Bu esnada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görülebiliyor.

Öte yandan bu patlamalar, yörüngede bulunan uydular ve astronotlar için oldukça büyük bir risk oluşturuyor. Kozmik dalgaların şiddeti özel hava balonları ile ölçülüyor. Dalgalar, Dünya'nın atmosferine temas ettiğinde, bu balonlar sayesinde frekeansların boyutu da ölçülebiliyor.