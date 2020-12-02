Güneş sistemini tartıştıkları video sosyal medyayı sallamıştı! Konyalı gençler konuştu

Furkan, Mehmet, Hüseyin, Nurullah, Murat ve Can adındaki gençler kendi aralarında Güneş sistemine dair konuyu tartıştıkları video sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Özellikle gençlerin tartışmayı saygı çerçevesi içinde yapması büyük taktir almıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videonun ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay talimat verdi. Gençler Bilim Merkezi’ne davet edilerek Konya Bilim Merkezi tarafından meraklı oldukları Güneş sistemi hakkında bilgi verildi.

''OLAY TAVŞAN ETİNİN HARAM OLUP OLMADIĞI ÜZERİNE BAŞLADI''

Videodaki gençlerden Murat Seyit Kağnıcıoğlu, olayın tavşan etinin haram olup olmadığı tartışmasından başladığını söyledi. Dünya’nın ekseni konusunu da tartıştıklarını anlatan Kağnıcıoğlu, “Dünya nasıl bir yer, gezegenler nasıl gibi konulardan konu gelişti. Biz de mutlu olduk aslında böyle bir sohbet yaptığımız için. O günkü videodaki halimizle aramızda dağlar gibi farklar var. Çünkü o zaman biz bazı şeyleri bilmediğimizin farkına vardık. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz” dedi.

Furkan Şaban Sarı ise, “Biz virüsten önce toplanarak sosyal aktiviteler yapıyorduk; yemek, oyun, sosyal tartışmalar gibi. O gün de arkadaşlarımızdan biri konu açtı ‘tavşan eti yenir mi yenmez’ diye. Oradan ’uzaylılar var mıdır?’ konusuna geçtik. Sonra Dünya düz mü yuvarlak mı derken arkadaşımız bizi çekmiş paylaşmış. Daha sonra video patladı. O yüzden buralara geldik yani. Bizi beğenen, izleyen ve takip edenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

''BİZ BİLE NE KONUŞTUĞUMUZU HATIRLAMIYORUZ''

Arkadaşlarının tavşan yakalayıp yemek istediğini söyleyince diğer arkadaşlarının haram helal tartışmasına girdiğini anlatan Hasan Hüseyin Karaoğlu, “Yani biz bile ne konuştuğumuzu hatırlayamıyoruz. Tartışma yaklaşık 2-3 saat sürdü. Orası arkadaşımızın evi. Can Çetin arkadaşım sağ olsun çekmiş, bizim haberimiz yoktu. Kendisi paylaşmış internette, oradan haberimiz oldu” dedi.