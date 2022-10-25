Yılın en önemli doğa olayları arasında olan ve burçların üzerinde etkisi olduğuna inanılan güneş tutulması için heyecan başladı. Tutulma Türkiye'den de canlı olarak izlenebilirken vatandaşlar da bu anlara şahit olmak için canlı yayın arama telaşına girdi. Bu kapsamda Güneş tutulması canlı izle 25 Ekim 2022 Salı | NASA canlı yayın izle (Solar eclipse ) linki haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLE 25 EKİM 2022 SALI

25 Ekim 2022 Salı gününde güneş tutulmasını izlemek isteyenler için canlı yayımızdan bu anlara şahit olabilir. Güneş tutulması Türkiye'de saat 12.40 ile saat 15.05 arasında yaşanacak ve maksimum evresi saat 13.50'de gerçekleşecek.

Haberin Devamı

İstanbul'da güneş tutulması maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Ankara’da güneş tutulması saat 12.40’da başlayacak 15.08’de bitecek.

Adana’da güneş tutulması saat 12.48’de başlayacak 15.16’da bitecek.

Antalya’da güneş tutulması saat 12.44’te başlayacak 15.08’de bitecek.

Bursa’da güneş tutulması saat 12.36’da başlayacak 15.01’de bitecek.

Çanakkale’de güneş tutulması saat 12.33’de başlayacak 14.55’te bitecek.

Erzurum’da güneş tutulması saat 12.49’da başlayacak 15.21’de bitecek.

İzmir’de güneş tutulması saat 12.37’de başlayacak 14.59’da bitecek.

Konya’da güneş tutulması saat 12.43’te başlayacak 15.10’da bitecek.

Samsun’da güneş tutulması saat 12.41’de başlayacak 15.12’de bitecek.

Gaziantep’te güneş tutulması saat 12.50’de başlayacak 15.20’de bitecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

PARÇALI GÜNEŞ TUITULMASI

Parçalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda meydana gelir. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.