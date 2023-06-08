Güneş Yanığı Acısına Ne İyi Gelir, Güneş Yanığı Ağrı Kesici

Güneş yanığı acısına ne iyi gelir, güneş yanığı ağrı kesici nedir? Güneş yanığı, ciltteki hasarın ultraviyole ışınlarından kaynaklandığı durumdur. Güneşe aşırı maruz kalma, ciltte kızarıklık, şişlik, yanma hissi, ağrı ve hatta kabarcıklar gibi belirtilere neden olabilir.

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Güneş Yanığı Acısına Ne İyi Gelir, Güneş Yanığı Ağrı Kesici

Güneş yanığı acısı için aşağıda bahsedeceğim yöntemler, genellikle hafif ila orta düzeyde yanıkların tedavisine yardımcı olur. Ancak, şiddetli yanıklar veya büyük bölgeleri etkileyen yanıklar durumunda bir doktora danışmak önemlidir.

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Güneş yanığı ağrı kesici olarak ilk kullanacağınız şey güneş yanığı olan bölgeye soğuk sıkıştırma olmalıdır. Temiz bir havlu veya bez parçasını soğuk suya batırın, hafifçe sıkın ve yanık bölgeye uygulayın. Soğuk su, cildinizi serinletir ve acıyı hafifletir. Bununla birlikte, buz veya aşırı soğuk su kullanmaktan kaçının, çünkü bu durum yanığın daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Güneş Yanığı Ağrı Kesici Var mı?

Güneş sebebi ile oluşan yanıklar kısa bir süre içinde kendiliğinden dahi geçebilir. Ama aynı zamanda hızlı ve sağlıklı geçmesi için bazı tedaviler de bulunmaktadır. Yanık bölgesini nemlendirici bir losyon veya jel ile tedavi etmek, cildin iyileşmesine yardımcı olabilir. Aloe vera jeli, güneş yanığı tedavisinde sıkça kullanılan bir üründür. Doğal bir anti-enflamatuar ve cildi yatıştırıcı özellikleri vardır. Yanık bölgesine temiz ellerle veya pamuk yardımıyla nazikçe uygulayın. Buzdolabında soğutulmuş aloe vera jeli kullanmak, serinletici etkisini artırabilir. Ayrıca cildin de hızla yenilenmesi ve canlanması da mümkün olur. Peki, güneş yanığı için ağrı kesici ilaç var mı?

Eğer güneş yanığı acısı çok şiddetliyse, ağrı kesiciler kullanmak rahatlama sağlayabilir. İbuprofen veya asetaminofen gibi over-the-counter ağrı kesiciler, yanıkla ilişkili ağrıyı hafifletebilir. Ancak, kullanmadan önce ilacın talimatlarını dikkatlice okuyun ve dozaj konusunda bir doktora danışın. Güneş yanığı durumunda cildinizin daha fazla nem ihtiyacı vardır. Bol miktarda su içmek, vücudunuzu hidrate etmeye ve cildinizi içeriden beslemeye yardımcı olur. Bu, cildin doğal iyileşme sürecine katkıda bulunur.

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Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Güneş Yanıkları Nasıl Geçer?

Güneşe uzun süreli maruz kaldıktan bir süre sonra fark edilen güneş yanıkları belli bir süre sonra genellikle kendiliğinden geçmektedir. Ancak bu süreyi daha rahat geçirebilmek için yapılabilecekler de vardır.

  • Yanık olan bölgeyi mümkün olduğunca serin tutun. Soğuk su ile ıslatılmış steril bezler ile kompres yapmak rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca serin su ile duş alabilirsiniz.
  • Yanık olan bölgeye cilt tipinize uygun ve mümkünse alkol içermeyen nemlendirici krem sürün. Etkili bir tedavi için dermatoloji uzmanına da başvurabilirsiniz.
  • Enfeksiyon riski olduğu için kabarcıkları patlatmayın. Su dolu kabarcıklar oluşursa kendiliğinden sönmesini bekleyin.
  • Ağrı hissederseniz hekim önerisi ile birlikte ağrı kesici kullanabilirsiniz.
  • Bol su için. Güneş yanıkları ile birlikte cildinizde gerginleşme ve kuruluk da oluşur. Bol su içerek cildinizin nem dengesini koruyun.
  • Yanık olan bölgelerin tekrar güneşe maruz kalmasını mutlaka önleyin.
  • Güneş yanığına iyi geldiği düşünülen cilde yoğurt sürme vb. eylemlerden kaçının. Soğuk olduğu için acıyı hafifletir, ancak iltihabi durumu iyileştirici değildir. Üstelik süt ürünlerinde bakteriler bulunur ve bu bakteriler enfeksiyonları tetikleyebilir.
  • Güneş yanığına diş macunu sürülmesi de kaçınılması gereken eylemlerden birisidir. Çünkü cilde faydadan ziyade zarar getirecek bir uygulamadır.
  • Aloe vera ve papatya içeren ürünler iltihaplar için de etkilidir. Bu nedenle iyileşme süresini kısaltabilir.

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Güneş Yanığına Karşı Alınabilecek Önlemler

  • Güneş ışınlarının dik düştüğü 10:00 – 16:00 saat aralığında korunmasız olarak güneşe maruz kalmayın.
  • Bu saatlerde açık havada bulunmanız gerekiyorsa güneşe maruz kaldığınız süreyi mümkün olduğunca kısıtlayın.
  • Dışarıda geniş kenarlı şapka takabilirsiniz.
  • Yaz, kış cildinize uygun bir güneş koruyucu krem kullanın. En az 30 SPF olan bir krem tercih edin. Çok açık tene sahipseniz 50 SPF kullanmayı düşünün.
  • Özellikle deniz ve havuz ortamlarında güneş koruyucu kremi sürekli yenileyin.
  • Plaj, kumsal gibi yerlerde mümkün olduğunca şemsiye gibi koruyucu ekipmanlar altında kalmaya çalışın.
  • Güneş gözlüğü kullanın. Cildinizi olduğu kadar gözlerinizi de güneşin zararlı ışınlarından korumalısınız.
  • Yaz aylarında açık renk kıyafetler tercih edin.

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