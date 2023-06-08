Güneş Yanığına Ne İyi Gelir, Güneş Yanığı Nasıl Geçer? 1. Derece, 2. Derece Güneş Yanığı Nedir?

Güneş yanığı, cildin UV ışınlarına maruz kalmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve ciltte hasara neden olabilir. 1. Derece normalken 2. Derece daha şiddetli yanıklardır. Güneş yanığının tedavisi, cildin iyileşmesini hızlandırmak, ağrıyı azaltmak ve inflamasyonu azaltmak için çeşitli yöntemleri içerir.

Güneş yanığı olan bölgeyi hafifçe serin suyla yıkamak, cildinizi rahatlatabilir ve ağrıyı azaltabilir. Sıcak su kullanmaktan kaçının, çünkü bu durum yanığı daha da kötüleştirebilir. Güneş yanığına ne iyi gelir, güneş yanığı nasıl geçer? Hafif, nemlendirici bir losyon veya aloe vera jeli güneş yanığı olan bölgeye uygulanabilir. Bu, cildinizi nemlendirmeye yardımcı olur ve rahatlama sağlayabilir. Ayrıca, aloe vera'nın anti-inflamatuar özellikleri de ciltteki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir.

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Güneş Yanığı Nasıl Geçer? 1. Derece, 2. Derece Güneş Yanığı Nedir?

Güneş yanığı olan bölgeye soğuk kompres uygulamak da rahatlama sağlayabilir. Birkaç buz küpünü bir bezin içine sararak veya soğuk suyla ıslattığınız bir bezle yanık bölgesini kaplayarak bunu yapabilirsiniz. Bununla birlikte, buz veya soğuk kompresi doğrudan cildinize uygulamaktan kaçının, çünkü bu ciltte daha fazla hasara neden olabilir.

Ağrılı Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

Eğer güneş yanığı ağrılı ise, doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği over-the-counter ağrı kesicilerden birini kullanabilirsiniz. Ibuprofen veya asetaminofen gibi ilaçlar, ağrıyı hafifletebilir ve inflamasyonu azaltabilir. Ancak, kullanmadan önce mutlaka talimatları okuyun ve dozaj konusunda dikkatli olun. Güneş yanığı durumunda, vücudunuzun susuz kalmaması çok önemlidir. Güneş yanığı cildinizi dehidrate edebilir, bu yüzden yeterli miktarda su içmek, vücudunuzun nem dengesini korumasına yardımcı olabilir.

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Güneş Yanığı Belirtileri Nelerdir?

Cildin maruz kaldığı güneş yanığının en yaygın ve gözle görülen belirtisi ciltte oluşan kızarıklıktır.

Güneş yanığına kızarıklık, ciltte kabarıklık, şişlik ve kaşıntı dışında eşlik edebilen belirtiler şunlardır:

Beyaz tende iltihaplı cilt lezyonları

Ciltte sıcaklık

Şiddetli ağrı

Şişme

Kabarcıklar

Yanık olan noktada deri soyulması

İleri derece şiddetli güneş yanığında ise şu belirtiler görülebilir:

Ateş

Baş ağrısı

Tükenmişlik

Mide bulantısı

Halsizlik

Baş dönmesi

Bitkinlik

Hızlı nefes alma

Kas krampları

Mide bulantısı

Boyunda tutulma

Güneş yanığı belirtileri güneş ışınlarına maruz kalındıktan birkaç saat sonra meydana gelir. Sonraki birkaç gün içinde ise vücut kendi kendini soyarak iyileşme sürecine girer. Cildin rengindeki kırmızılık veya oluşan renk değişimi ise gün geçtikçe kaybolmaya başlar.

Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Güneş yanığını iyileştirmek için öncelikle vücut soğutulmalıdır ancak cildi doğrudan soğuğa maruz bırakmak da doğru değildir. Yanık bölgeye uygulayacağınız soğuk kompres yanık kaynaklı ağrının azalmasına, aloe vera veya soya içeren kremler cildi yatıştırmaya, ılık su ile duş ve soğuk kompres ciltte oluşabilecek iltihaplanmayı önlemeye, su tüketimini arttırmak da yanıktan kaynaklanan vücuttaki su kaybını telafi ederek güneş yanığının yarattığı etkileri azaltmaya yardımcı olurlar.

Bunlarla birlikte güneş yanığına iyi gelen, evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler şunlardır:

Kabartma tozu ve yulaf ezmesi

Soğuk suyla dolu küvetin içine dahil edeceğiniz birkaç yemek kaşığı kabartma tozu cildinizde meydana gelen yanıklar ve tahrişlere iyi gelecek ve oluşan hasarların en aza inmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca banyoya bir bardak yulaf eklemek de işinize yarayabilir.

Aloe vera

Muhtemel güneş yanıklarına karşı evinizde aloe vera bitkisi bulundurmanız önemlidir. Mide sorunlarından böbreklerdeki rahatsızlıklara birçok hastalığı tedavisinde önemli bir destekçi olan bitkinin en yaygın kullanım alanlarından biri de güneş yanıklarıdır. Bitkiden koparacağınız parçayla birlikte cildinize uygulayacağınız bitkinin jeli sayesinde güneş yankılarının olumsuz etkilerini geçirme konusunda bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Aloe vera dışında soya içeren bir krem kullanmanız da faydalı sağlayacaktır. Reçetesiz bir şekilde temin edebileceğiniz hidrokortizon kremleri de ciltteki tahrişleri giderme konusunda dostunuz olacaktır.

Aspirin veya ibuprofen

Güneş yanığı sonrası oluşan ağrı ve şişliği gidermek için aspirin veya ibuprofenden yararlanabilirsiniz.

Yoğurt

Cildinize süreceğiniz soğuk yoğurtla birlikte oluşan acıları dindirebilirsiniz ancak yoğurdun acı dindirme dışında çok büyük bir etkisi söz konusu değildir.

D vitamini

Yapılan araştırmalar sonucu ağızdan alınan d vitamininin, güneş yanığı sonucu oluşan iltihaplanmaya iyi geldiği belirlenmiştir. D vitamini takviyesiyle yanıkların oluşturduğu hasarları azaltabilirsiniz.

Güneşe maruz kalmaktan kaçınmak

Güneş yanıklarının iyileşmesi sürecinde vücudunuzu mümkün olabildiğince güneşten uzak tutmanız gerekir.

Papatya çayı

Ruh sağlığı konusunda faydalı bir yöntem olan papatya çayını güneş yanıkları için de kullanabilirsiniz. Normal bir şekilde demleyeceğiniz papatya çayını soğumaya bıraktıktan sonra içine bir batırarak yanık bölgelere uygulayıp iyileşme sürecinize katkı sağlayabilirsiniz.

Sirke

Nispeten şiddeti daha düşük güneş yanıklarında sirkeye başvurabilirsiniz. Soğuk banyo suyuna birkaç bardak sirke ekleyerek sürece fayda sağlayabilirsiniz ancak daha yoğun semptomlar yaşadığınız durumlarda sirke kullanmanız çok etkili olmayabilir.

Bol giysile r

Yanıklarınızın iyileşmesine yardımcı olmak istiyorsanız vücudunuzu rahat bırakmanız gerekir. Bu süreçte bol giysiler giyerek kıyafetlerin vücudunuza yapışmasının önüne geçmeniz gerekir. Bu uygulama, hassas bölgelerin daha rahat ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayacaktır.

Bu yöntemlerin tamamını evde bireysel olarak uygulamanız mümkündür ancak güneş yanığının cildinizde oluşturduğu şiddet seviyesi önemlidir. Özellikle üçünü derece güneş yanıkları sonucu oluşan semptomları yaşamanız durumunda doktor kontrolünde tedaviye başlamanız daha sağlıklı bir süreç yönetmeniz açısından uygun olacaktır.

Güneş Yanığından Korunma Yolları Nelerdir?

Güneş yanığını önlemek ve risklerini en aza indirgemek, alacağınız bazı önlemlerle söz konusu olabilir. Bu önlemleri şu başlıklar altından toplamak mümkündür:

Her gün güneş koruyucu sürün.

UV ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 ila 16.00 saatleri arasında güneşten olabildiğince kaçının.

Bebekleri ve küçük çocukları şapka, kol ve bacakları hafif kapatan giysilerle güneşten korumaya çalışın.

Güneş kremine alternatif olarak şemsiye de kullanın.

Dış mekanlarda güneş gözlüğü takmaya özen gösterin.

Düzenli kullandığınız ilaçlarını varsa mutlaka doktorunuzla konuşun. Bazı antidepresan, antibiyotik ve diyabet ilaçları cildinizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir.

Cilt kanserinden korunmak için yıllık bir şekilde dermatolog kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Güneş Yanığına İyi Gelen Kremler Hangileri?

Uygulayacağınız tedaviler dışında güneş yanığına iyi gelen reçetesiz satın alabileceğiniz kremler mevcuttur. Başta aloe vera içerikli jeller, nemlendirici kremler, kortizon içerikli kremler, soğuk kompresler, jel bandajları, ve cilt nemli yanık pedleri yanık sorunlarınızın çözümünde size yardımcı olacaktır.

Güneş Yanığı En Çabuk Nasıl Geçer?

Güneş yanığı için başvurulacak en hızlı yol, soğuk su kompresidir. Yanık bölgeye soğuk suya batırılan havlu bastırılarak güneş yanığının olumsuz etkilerinin önüne geçer.

Güneş Yanığı Kaç Günde Geçer?

Güneş yanığı güneşe maruz kalındıktan birkaç saat ortaya çıkar. Kendi kendine geçebileceği gibi uygulanacak tedaviyle birlikte 3-5 gün arasında iyileşmiş duruma gelir.

Yüzdeki Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Yüzdeki güneş yanıkları için bol su içmek, soğuk kompres uygulamak ve çeşitli nemlendirici kremler sürmek faydalı olacaktır.

Bebeklerde Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?

Özellikle yenidoğan bebekleri ve çocukları güneş ışınlarından mümkün olduğunca korumak gerekir. Güneşten koruyan alanlarda vakit geçirilmeli ve koruyucu kıyafetler giydirilmelidir. Ayrıca doktor kontrolünde bebek ve çocuğunuzun cildinize uygun güneş kremleri de sürebilirsiniz.