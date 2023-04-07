Güneş Yanığına Ne İyi Gelir? Yanık Sırasında Neler Yapılmalı!

Güneş yanıkları yazın sıcak günlerde vücudun belirli bölgelerinde ortaya çıkmaktadır. Güneş yanıklarına medikal ürünlerin yanı sıra evde yapılan kürler de iyi gelmektedir. Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı derinde oluşmuşsa antibiyotik kremler kullanılmalıdır. Hafif güneş yanıklarına evde soğuk suyla kompres yapıldığında güneş yanıklarının acısı hafiflemektedir. Bal ve soğuk su karıştırılarak yapılan bal kürü güneş yanıklarının cilt üzerinde oluşan olumsuz etkileri kısa sürede gidererek oluşabilecek yanık izlerini yok eder.

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Güneş yanıklarının giderilip erken iyileşmesi için uzun bir süre güneşten uzak durulması gerekir. Yaz aylarında dışarı çıkıldığında vücudu güneşten koruyan ve vücuda nefes aldıran kıyafetlerin tercih edilmesi gerekir. İnce ve efil efil olan kıyafetler vücudun nefes almasını sağlayarak güneşin zararlı ışınlarının olumsuz etkilerini en alt düzeye indirmektedir.

Güneşten Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Yaz aylarının en sık oluşan sağlık sorunlarından biri de güneş yanıklarıdır. Güneş yanıklarının oluşmasını engellemek için ultraviyole ışınlarını önleyici yüksek faktörlü güneş kremlerini kullanmak gerekir. Güneş kremleri vücudu güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyarak güneş yanıklarının oluşmasını büyük ölçüde engeller. Güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalmak güneş yanıklarının oluşmasına neden olur. Yaz aylarında penye ve pamuklu ince kumaşlardan tasarlanan tshirt, gömlek ve elbise modellerini tercih etmek hem vücudu terden uzaklaştırır hem de güneşin etkisini azaltmaktadır.

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Güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanıklarını önlemenin bir diğer yolu da Yaz aylarında sıklıkla havuza ve denize girmektir. Günde birkaç saat de olsa yüzmek vücudun üzerinde serinletici etki yarattığından dolayı güneş yanıklarını büyük ölçüde azaltmaktadır. Vücudu güneş yanıklarına karşı korumak için bol bol su tüketmek gerekir. Çünkü güneş yanıkları vücutta büyük ölçüde sıvı kaybına yol açtığından dolayı bol su tüketilmelidir.

Güneş Yanıklarını Önleyen Kremler

Vücudu güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş kremleri hem medikal hem de kozmetik olarak tercih edilmektedir. Kozmetik olarak tercih edilen güneş kremleri gün içinde makyajdan önce sürülmektedir. Kozmetik güneş kremleri makyaj ürünleri ile birlikte kullanılabildiğinden dolayı koruma faktörleri yüksek olarak üretilmektedirler. Güneş yanığına ne iyi gelir? Medikal olarak kullanılan güneş kremleri genellikle vücudun geneline uygulanan kremlerdir. Etkileri kozmetik güneş kremlerine göre daha fazla olan medikal güneş kremlerinin vücudu onarıcı ve besleyici etkileri de bulunmaktadır.

Medikal güneş kremleri Yaz aylarında plajlarda güneşlenmeye ve denizlerde yüzmeye giderken tüm vücuda uygulanan etkisi yüksek olan kremler olduğundan dolayı birçok kişi tarafından tercih edilir. Kozmetik güneş kremleri ise genellikle yüz bölgesine uygulanan makyaj öncesi tercih edilen baz etkisini gösteren kremlerdir. Yüz bölgesini güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan ve yüzdeki nem dengesini koruyan kozmetik güneş kremleri kadınların vazgeçilmez kremleri arasında yer almaktadır.