Güneş yanıklarından korunma yolları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, yaz sıcakları sebebiyle oluşan güneş yanıklarından korunmada yüksek faktörlü güneş kremleri ve güneş engelleyicilerin önemli olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, yaz sıcakları sebebiyle oluşan güneş yanığı hakkında bilgi verdi. Yüksek faktörlü güneş kremleri ve güneş engelleyicilerin güneş yanıklarına karşı koruma sağlamak için önemli olduğunu belirten Oltulu, "Güneş yanıklarına maruz kalıp bunları tedavi etmektense önlem almak çok daha önemlidir. Çünkü güneş yanıkları ciltte oldukça rahatsız edici olduğu gibi aynı zamanda cilt kanserleri için de bir tehlike oluşturur. Eğer güneş yanıkları kişide anormal bir terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de oluşturuyorsa hekime görünmek gerekir. Ayrıca oluşabilecek bir su kaybına bağlı sıvı yetersizliği de vücut için tehlikeli olabilir" dedi.

"Sık sık serin duşlar alın"

Güneş yanığına karşı alınabilecek önlemleri anlatan Oltulu, "Sık sık serin duşlar alın. Duş sırasında suyun çok hızlı ve sert bir şekilde teninize değmemesine dikkat edin. Sabun, banyo yağları ya da diğer temizleyici maddeleri kullanmaktan kaçının. Çünkü bu tür ürünler cildinizi irrite edecek ve büyük ihtimalle yanıkların durumunu kötüleştirecektir. Eğer cildiniz su toplamışsa duş yerine küvette banyo yapmayı tercih edin çünkü duş ile beraber gelen basınçlı su bunların patlamasına yol açabilir. Güneş yanığı olan bölgelere serin bezlerle kompres yapın ve ihtiyaç duydukça bezleri tekrar ıslatın. Bol, rahat ve pamuktan yapılmış giysiler giyin. Güneş yanığı olan bölgelere içerisinde aloe vera bulunan yatıştırıcı losyonlar uygulayın. Ancak 2 yaşında küçük çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan krem kullanmayın. 12 yaşından küçük çocuklarda da yine doktor tavsiyesi olmadan rektal ya da vajinal bölgede krem kullanmayın. Güneş yanığı hafif ateşe ve baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrınızı hafifletmek için serin ve sessiz bir odada uzanın. Baş ağrısının nedeni susuz kalmanız da olabilir, bu sebeple daha fazla sıvı tüketmek yardımcı olabilir" diye konuştu.

"Vücudun iç ve dış su ihtiyacı karşılanmalı"

Oluşan güneş yanıkları için uygulanacak tedavi hakkında da bilgi veren Oltulu, "Vücudun iç ve dış su ihtiyacı karşılanmalı. Güneş yanıkları nemlendirilmeli. Acı dindirici ilaçlar kullanılmalı. Güneş yanığı kabarcıkları patlatılmamalıdır. Güneş yanıkları için yoğurt kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA