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  3. Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

Havalar ısınıyor derken Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalması bekleniyor. Yağışların yağmur şeklinde görülmesi, yer yer bazı bölgelerde ise kar yağışının da etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor.

ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.

Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

" İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelere göre;

11 Nisan 2022 Pazartesi günü, soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-12 derece) azalması bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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