Güneş yüzünü gösterdi derken Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar düşüyor! Kar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor.

ÜLKENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Türkiye'nin büyük bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

" İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelere göre;

11 Nisan 2022 Pazartesi günü, soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-12 derece) azalması bekleniyor.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.