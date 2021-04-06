Güneş yüzünü gösterse de, yağışlı ve bulutlu hava hakimiyetini koruyacak
Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakimiyetini korurken, bölgelerin genelinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. İşte 6 Nisan 2021 Salı hava durumu....
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den gelen raporlara göre, ülke genelinde beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin kesimlerinde ise kar yağışlı olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
5 Nisan 2021 tarihinde hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kesimlerde bulunan kalın kar örtüsünün hava sıcaklığının artması ve yağışlar ile erime durumunda oluşabilecek çığ riskine karşın dikkatli olunmasında fayda var.
Ayrıca kıyı kesimlerinde hakim olması beklenen şiddetli rüzgarın, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu etkisini sürdürürken (Balıkesir ve Bursa hariç) ara ara sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması tahmin ediliyor.Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneydoğu yönünden fırtına (40-60 km/sa) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü'nün aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerinde Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olsa da Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu