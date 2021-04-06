Güneş yüzünü gösterse de, yağışlı ve bulutlu hava hakimiyetini koruyacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den gelen raporlara göre, ülke genelinde beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin kesimlerinde ise kar yağışlı olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

5 Nisan 2021 tarihinde hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kesimlerde bulunan kalın kar örtüsünün hava sıcaklığının artması ve yağışlar ile erime durumunda oluşabilecek çığ riskine karşın dikkatli olunmasında fayda var.

Ayrıca kıyı kesimlerinde hakim olması beklenen şiddetli rüzgarın, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu etkisini sürdürürken (Balıkesir ve Bursa hariç) ara ara sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Bölgenin güneyinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması tahmin ediliyor.Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneydoğu yönünden fırtına (40-60 km/sa) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısının hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü'nün aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah erken saatlerinde Artvin'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava hakim olsa da Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu