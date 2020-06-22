Güneşi Beklerken dizisi yeniden izleyici ile buluştu. Bugün yayınlanan bölümüyle Kanal D ekranlara geri dönen dizi ile ilgili bir çok konu merak edildi. Aşkı Memnu'nun saatinde yayınlanan dizi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki Güneşi Beklerken dizisi konusu nedir? Güneşi Beklerken oyuncuları |Ne zaman? Nerede çekildi? İşte detaylar...

GÜNEŞİ BEKLERKEN KONUSU

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı, saklanan sırlar, karşılıksız aşklar, hain tuzaklar, hayal kırıklıkları ve beklenmedik yakınlaşmaların öne çıktığı Güneşi Beklerken’in genel hikayesi şöyle;

Demet (Ebru Aykaç) ve Zeynep (Hande Doğandemir), Bursa’nın Gölyazı ilçesinde mütevazı bir hayat süren anne-kızdır. Demet’in terzi dükkanında işler umduğu gibi gitmez ve elinde avucunda ne varsa kaybeder. Bu sırada İstanbul’dan Demet’e bir dost eli uzanır. Bu çocukluk arkadaşı Jale’dir (Deniz Türker). Jale, İstanbul’un en prestijli kolejlerinden Sayer Koleji'nin müdürüdür. Hem Zeynep’in iyi bir eğitim alması hem de yeni bir başlangıç yapmak için anne-kız, Zeynep’in tüm itirazlarına rağmen İstanbul’a taşınırlar. Aslında Jale’nin onlar için başka planları vardır. Hem Demet’in hem de Zeynep’in hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı saklamaktadır… Jale, geçmişte yaptığı hatayı telafi etmek için İstanbul’a getirdiği Zeynep ve Demet’in hayatında yeni ama zorlu bir sayfa açmıştır.



Gençler arasındaki dörtlü aşk ekseninde ilerleyen hikayede, büyükler geçmişteki sırları ile yüzleşecek ve herkesin hayatı bir anda alt üst olacak.

GÜNEŞİ BEKLERKEN OYUNCULARI

Güneşi Beklerken KEREM

Kerem Bürsin (Kerem)

Doğum Yeri: İstanbul

Burcu: İkizler

Kerem Bürsin Yaşı ve Hayatı ve...



Güneşi Beklerken Zeynep

Hande Doğandemir (Zeynep)

Doğum Yeri:

Burcu: Akrep

Hande Doğandemir Yaşı ve Hayatı ve...



Güneşi Beklerken Barış

İsmail Ege Şaşmaz (Barış)

Doğum Yeri: Mersin

Burcu: Yay

İsmail Ege Şaşmaz Yaşı ve Hayatı ve...



Güneşi Beklerken Melis

Yağmur Tanrısevsin (Melis)

Doğum Yeri: Mersin

Burcu: Başak

Yağmur Tanrısevsin Yaşı ve Hayatı ve...



Güneşi Beklerken Cihan

Emre Kınay (Cihan)

Doğum Yeri: İstanbul

Burcu: Oğlak



Güneşi Beklerken Demet

Ebru Aykaç (Demet)

Doğum Yeri: Mersin

Burcu: Kova



Güneşi Beklerken Begüm

Nilay Deniz (Begüm)

Doğum Yeri:

Burcu: Boğa



Güneşi Beklerken Yağmur

Merve Hazer (Yağmur)

Doğum Yeri: İstanbul

Burcu: Balık



Güneşi Beklerken Aksel

Ozan Osmanpaşaoğlu (Aksel)

Doğum Yeri: Trabzon

Burcu: Oğlak



Güneşi Beklerken Melda

Ece Dizdar (Melda)

Doğum Yeri: İstanbul

Burcu: Boğa





GÜNEŞİ BEKLERKEN NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi, İstanbul'un Kanlıca ilçesinde çekildi.