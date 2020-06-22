Güneşi Beklerken dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi?
Güneşi Beklerken dizisi Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında saat 10:00'da yayınlanan Aşkı Memnu'nun yayın saatinde ekranlara gelen Güneşi Beklerken dizisi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Güneşi Beklerken nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncuları kim? İşte detaylar...
Güneşi Beklerken dizisi yeniden izleyici ile buluştu. Bugün yayınlanan bölümüyle Kanal D ekranlara geri dönen dizi ile ilgili bir çok konu merak edildi. Aşkı Memnu'nun saatinde yayınlanan dizi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik. Peki Güneşi Beklerken dizisi konusu nedir? Güneşi Beklerken oyuncuları |Ne zaman? Nerede çekildi? İşte detaylar...
GÜNEŞİ BEKLERKEN KONUSU
Yönetmenliğini Altan Dönmez’in yaptığı, saklanan sırlar, karşılıksız aşklar, hain tuzaklar, hayal kırıklıkları ve beklenmedik yakınlaşmaların öne çıktığı Güneşi Beklerken’in genel hikayesi şöyle;
Demet (Ebru Aykaç) ve Zeynep (Hande Doğandemir), Bursa’nın Gölyazı ilçesinde mütevazı bir hayat süren anne-kızdır. Demet’in terzi dükkanında işler umduğu gibi gitmez ve elinde avucunda ne varsa kaybeder. Bu sırada İstanbul’dan Demet’e bir dost eli uzanır. Bu çocukluk arkadaşı Jale’dir (Deniz Türker). Jale, İstanbul’un en prestijli kolejlerinden Sayer Koleji'nin müdürüdür. Hem Zeynep’in iyi bir eğitim alması hem de yeni bir başlangıç yapmak için anne-kız, Zeynep’in tüm itirazlarına rağmen İstanbul’a taşınırlar. Aslında Jale’nin onlar için başka planları vardır. Hem Demet’in hem de Zeynep’in hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı saklamaktadır… Jale, geçmişte yaptığı hatayı telafi etmek için İstanbul’a getirdiği Zeynep ve Demet’in hayatında yeni ama zorlu bir sayfa açmıştır.
Gençler arasındaki dörtlü aşk ekseninde ilerleyen hikayede, büyükler geçmişteki sırları ile yüzleşecek ve herkesin hayatı bir anda alt üst olacak.
GÜNEŞİ BEKLERKEN OYUNCULARI
Güneşi Beklerken KEREM
Kerem Bürsin (Kerem)
Doğum Yeri: İstanbul
Burcu: İkizler
Kerem Bürsin Yaşı ve Hayatı ve...
Güneşi Beklerken Zeynep
Hande Doğandemir (Zeynep)
Doğum Yeri:
Burcu: Akrep
Hande Doğandemir Yaşı ve Hayatı ve...
Güneşi Beklerken Barış
İsmail Ege Şaşmaz (Barış)
Doğum Yeri: Mersin
Burcu: Yay
İsmail Ege Şaşmaz Yaşı ve Hayatı ve...
Güneşi Beklerken Melis
Yağmur Tanrısevsin (Melis)
Doğum Yeri: Mersin
Burcu: Başak
Yağmur Tanrısevsin Yaşı ve Hayatı ve...
Güneşi Beklerken Cihan
Emre Kınay (Cihan)
Doğum Yeri: İstanbul
Burcu: Oğlak
Güneşi Beklerken Demet
Ebru Aykaç (Demet)
Doğum Yeri: Mersin
Burcu: Kova
Güneşi Beklerken Begüm
Nilay Deniz (Begüm)
Doğum Yeri:
Burcu: Boğa
Güneşi Beklerken Yağmur
Merve Hazer (Yağmur)
Doğum Yeri: İstanbul
Burcu: Balık
Güneşi Beklerken Aksel
Ozan Osmanpaşaoğlu (Aksel)
Doğum Yeri: Trabzon
Burcu: Oğlak
Güneşi Beklerken Melda
Ece Dizdar (Melda)
Doğum Yeri: İstanbul
Burcu: Boğa
GÜNEŞİ BEKLERKEN NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizi, İstanbul'un Kanlıca ilçesinde çekildi.
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