Güneşin zararlı ışınlarını unutturan cihaz

Cemil Has Medikal'in Genel Müdürü Cemil Has, far infrared teknolojisini anlatarak, güneşin sadece faydalı ışınlarından yararlanılan cihazları Fortem Ozon Saunanın özelliklerinden bahsetti.

Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, far infrared teknolojisine değindi. Has, "Far infrared, güneş ışığı gibi deri altına işleyen (6-14 micron arası dalga boyunda) bir ışındır. Bu ışınların canlılarda yaşayan hücrelerin sağlığını ve gelişmesini desteklediği birçok bilim adamı tarafından ispatlanmıştır" dedi.

Cemil Has, "Bu ısıtma işlemi kan akışını hızlandırıp, yeni hücre oluşumunu arttırarak çeşitli hastalıklara yol açan mikroplardan kurtulmamıza yardımcı olur. Biz bu teknolojiyi buharlı ozon saunayla birleştirdik. Böylece faydalarını ikiye katladık. Biliyorsunuz ki buharlı ozon sauna tek başına sıcak kabin içinde deri yoluyla vücuda oksijen verilme yöntemidir. Güneşin yararlı ışınlarıyla birleştirip bir ilki gerçekleştirdik. Çok da sevildi ve ilgi gördü" şeklinde konuştu.

Birçok faydasının bulunduğu belirtilen far infrared ve buharlı ozon sauna hakkında konuşan Cemil Has, şöyle devam etti:

"Hem far infrared hem de buharlı ozon saunanın tek bir cihazda toplanması kullanıcılara büyük avantaj sağladı. Ayrı ayrı uygulandığında sağladığı yararları göz önüne aldığımızda faydalarını ikiye katladığını görüyoruz. İki özelliği bir araya getirdiğimiz cihazımız Fortem Ozon Sauna, 50 gamaya kadar ozon üretebilme özelliği sebebiyle deri hastalıkları ve açık yara tedavilerine ciddi destek verebilmektedir. Terleme fonksiyonu ile cilt güzelliğini destekler. Zararlı ağır metalleri elimine ederek toksin atılımını üst düzeyde arttırır. Ter ve vücut kokusunu nötralize eder. Bunların dışında kasları gevşetir, ağrıyı azaltır. Sindirim fonksiyonunu güçlendirir. Kılcal damarları genişletir. Kanı temizler, kan dolaşımını hızlandırır, dokuları aktive eder. Vücudun sıcaklığını korumak için optimum nem sağlar. Yağ protein karbonhidratın bozulması ile beslenme dengesini korur. Uzak infrared ışın terapisi ile stresi geçirmek için en duyarlı frekans 6-14 mikronluk ışınla işlem yapılır. Dengesiz kısımları dengelemek için kontrol sistemi uyarılır."

Kaynak: İHA